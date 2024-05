Câmara de Porto Alegre libera projetos enviados pela Prefeitura para votação

Após conseguir restabelecer a luz com um gerador elétrico, a Câmara Municipal de Porto Alegre retornou à presencialidade nesta segunda-feira (27). O cronograma previsto para a sessão foi alterado, dando espaço para o parecer conjunto das comissões parlamentares sobre 11 projetos enviados pela Prefeitura. O objetivo é liberá-los mais rapidamente para votação, que poderá ser realizada já na quarta-feira.

Dessa forma, a votação da solicitação de abertura de um pedido de impeachment do prefeito Sebastião Melo (MDB) que estava prevista para esta sessão será realizada na quarta-feira (29). Já a convocação de representantes do governo estadual para explicarem as ações tomadas após as enchentes assolarem o Rio Grande do Sul ainda não teve sua nova data definida.

Entre os projetos do Executivo analisados no parecer conjunto estão um programa para recuperação emergencial e auxílio humanitário para a população afetada por desastres naturais e o programa Mais Habitação, focado na compra compartilhada de imóveis. A maioria deles, no entanto, é voltada às finanças municipais, autorizando a contratação de operações de crédito e buscando instituir um programa de recuperação fiscal, denominado RecuperaPOA 2024.