Lula enfrenta protesto por negociações pelo reajuste salarial de professores

negociação por reajuste salarial dos professores federais, atualmente em greve. Num palanque oficial em Araraquara, em São Paulo, ele não respondeu diretamente aos manifestantes. O presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) assistiu nesta sexta-feira (24) a um protesto de cerca de 40 pessoas contra a interrupção pelo governo dados professores federais, atualmente em greve. Num palanque oficial em Araraquara, em São Paulo, ele não respondeu diretamente aos manifestantes.

O presidente defendeu gastos do seu governo em educação, destacando o programa de incentivo financeiro para a permanência de estudantes de baixa renda no ensino médio. "O que o pobre precisa é ter oportunidade", disse ele, no canto do palanque em que estavam os manifestantes.

Ainda comentou sobre seu retorno à presidência: "vocês sabem que voltei a concorrer nas eleições porque esse país estava sendo destroçado pelo negacionismo. Por pessoas que não acreditavam em vacina, que receitava remédio". "Esse país não podia continuar assim. Então eu voltei e vou consertar esse país com apoio de vocês. Dar civilidade a esse país. As pessoas aprenderem a se respeitar".

Visitas

Lula fez sua segunda visita a Araraquara neste mandato, e assinou ordem de serviço para obras de R$ 143 milhões para prevenção a enchentes. Problemas climáticos, que causaram mortes no fim de 2022, motivaram sua primeira ida à cidade, quando transformou a prefeitura em gabinete de crise para coordenar a resposta aos ataques de 8 de janeiro.

A visita de Lula naquele momento começou a ser articulada no dia da posse, quando o prefeito Edinho Silva (PT), ex-ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom) de Dilma Rousseff (PT), foi a Brasília para a posse presidencial e conversar com os novos ministros sobre as chuvas na cidade. No fim de 2022, uma ponte foi levada pelas águas e seis pessoas de uma mesma família morreram quando o carro caiu na cratera que se formou no local.

Na ocasião, a visita ao local em que a cratera foi aberta até ocorreu, mas a reunião de trabalho prevista para o gabinete de Edinho para discutir os próximos passos da recuperação na cidade foi suspensa para que o presidente coordenasse, da sala do prefeito, a reação ao ocorrido em Brasília. Já nesta sexta-feira, antes de assinar a liberação para as obras nas regiões afetadas por enchente, Lula visitou a escola municipal Henrique Scabello, para acompanhar uma ação de saúde bucal com os alunos.

Após deixar Araraquara, Lula foi à vizinha Guariba para participar da inauguração da planta de produção de etanol de segunda geração na Usina Bonfim, da Raízen, principal grupo sucroenergético do país.

Recursos

Os R$ 143 milhões serão utilizados nas três fases das obras, segundo a Prefeitura de Araraquara, que entrará com contrapartida de 1% (R$ 1,43 milhão). O plano de macrodrenagem da Via Expressa e Reurbanização da Orla Ferroviária foi apresentado na noite de quarta-feira (22) no Distrito Araraquara. Na ocasião, participaram cerca de cem pessoas, entre políticos, empresários e representantes de entidades.

A obra é considerada a maior de infraestrutura na história do município paulista e tem como intenção solucionar os problemas de alagamento em regiões críticas da cidade. Estão previstas obras para remodelação urbana, que incluem a reconstrução do canal da Via Expressa, novas pontes e quatro lagoas para conter alagamentos. Os trabalhos devem estar totalmente concluídos em 2026.

O governo federal já havia liberado R$ 5,1 milhões no ano passado para recuperar pontos atingidos pelas chuvas em dezembro de 2022, além de outros R$ 4,8 milhões do governo paulista.