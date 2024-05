Governo do RS anuncia ampliação de recursos para Plano Rio Grande

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), juntamente com prefeitos dos municípios atingidos pelas fortes chuvas, anunciou na tarde desta quarta-feira (22) a ampliação dos recursos destinados ao Plano Rio Grande. Ao todo, serão R$148 milhões ao Fundo a Fundo da Defesa Civil. Outros R$ 60 milhões serão destinados para horas-máquinas na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur).



“No Fundo a Fundo, o município faz a articulação via Defesa Civil. Já para o reconhecimento das horas-máquinas é necessário buscar a secretaria de Agricultura e a secretaria de Desenvolvimento Urbano”, esclareceu o governador Eduardo Leite. Além dos R$70 milhões já destinados no Fundo a Fundo, mais R$78 milhões foram anunciados pelo governo gaúcho. É necessário, portanto, a Lei Municipal Fundo a Fundo, o decreto de calamidade e o Plano de Contingência atualizado. Conforme o governador, novos repasses devem ser feitos.

Refente à população, o Auxílio Abrigamento terá o investimento de R$ 12 milhões. É necessário que os municípios façam a adesão ao programa. O pagamento individual de R$ 150,00 por pessoa será pago com base nas informações do aplicativo Aproxima.RS. A plataforma, lançada nesta quarta-feira (22), propõe a gestão dos abrigos de forma organizada. O aplicativo conta com informações de contato e localização.

Os recursos destinados ao aluguel social também serão ampliados, passando dos atuais R$ 30 milhões para R$ 60 milhões. Serão destinados R$ 400 por mês por família. Os municípios deverão enviar o nome do beneficiário para posterior pagamento.