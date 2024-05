Câmara de Viamão aprova projeto de isenção do IPTU por 36 meses

A Câmara Municipal de Viamão aprovou nesta terça-feira (21) o requerimento que garante a isenção do pagamento do IPTU e das taxas de coleta do lixo e iluminação pública para moradores de 18 áreas atingidas pelas enchentes no município por 36 meses. A vereadora Eda Regina (PDT), a autora do projeto, justifica que a medida auxilia na mitigação e enfrentamento dos danos decorrentes da emergência pública ocorrida no município. O requerimento depende da assinatura do prefeito para entrar em vigor.



O requerimento aprovado contempla 18 dos 37 bairros do município. A possível isenção dos impostos e taxas abrange os moradores das áreas: Vila Augusta, Santa Isabel, Vila Elsa, Águas Claras, Helenita, Capão da Porteira, Itapuã, Fiuza, Jardim Krahe, Cecília, Jardim Universitário, Parque índio Jari, São Lucas, Santo Onofre, Aparecida, Passo do Vigário, Capororoca e Jardim Viamar.

A prefeitura de Viamão diverge do requerimento e aponta que apenas oito bairros estão sob estado de emergência em decorrência das cheias. O poder Executivo, tem como base o cadastro da Defesa Civil e da Caixa Federal, utilizados para avaliar quem tem direito ao Saque Calamidade, que permite aos trabalhadores sacarem até R$ 6.220,00 de cada conta de sua titularidade no FGTS.



