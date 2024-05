Consultoria de Brumadinho e furacão Katrina vai atuar em Porto Alegre

que atuou nos desastres de Brumadinho e do furacão Katrina, nos Estados Unidos Durante 30 dias, a empresa irá ajudar na organização e no enfrentamento à crise. Segundo o vice-prefeito, Ricardo Gomes, que está à frente do processo, "não haverá contratação da mesma consultoria com recurso do município". Ainda de acordo com ele, as reuniões da empresa com o secretariado são diárias e atuam com foco em cinco pilares maiores: Habitação, Infraestrutura, Retomada Econômica, Serviços Urbanos e Assistência Social. A prefeitura de Porto Alegre firmou contrato de consultoria de reconstrução da Capital após as enchentes com a empresa Alvarez & Marsal,, a empresa irá ajudar na organização e no enfrentamento à crise. Segundo o vice-prefeito, Ricardo Gomes, que está à frente do processo, "com recurso do município". Ainda de acordo com ele, as reuniões da empresa com o secretariado são diárias e atuam com foco emHabitação, Infraestrutura, Retomada Econômica, Serviços Urbanos e Assistência Social.

A reportagem tentou contato com a empresa, que informou que no momento não tem um porta-voz para entrevistas. A assessoria de imprensa da consultoria informou, no entanto, que "o escopo do trabalho para a prefeitura consiste em calcular o impacto na infraestrutura da cidade para sugerir alternativas de fontes de recursos para reconstrução. Para o governo do Estado é entender os danos acusados e planejar a reconstrução". O vice-prefeito confirmou que o planejamento para captação de recursos para reconstruir a cidade também é um dos eixos de atuação da consultoria. "Estamos nos estruturando para buscar serviços no setor privado, com doações e apoio de diversas empresas", disse Gomes.

Jornal do Comércio - Como está sendo o trabalho junto a consultoria da Alvarez & Marsal?

Ricardo Gomes - É uma consultoria probono. A empresa se ofereceu para ajudar na organização do enfrentamento à crise e na estruturação do processo de recuperação da cidade. Além dessa empresa, temos outras ajudando, estamos aceitando ajuda e apoio de inteligência do setor privado. A Alvarez & Marsal tem experiência em gestão de crise.

JC- Quais são os principais focos dessa consultoria?

Gomes - Estamos trabalhando em cinco eixos maiores. Habitação, assistência social, retomada econômica, serviços urbanos e retomada econômica.

JC - Quais serão as ações em cada eixo?

Gomes - Temos ações de curto, médio e longo prazo. Eles estão nos auxiliando na estruturação das ações.

JC- As ações serão realizadas em parceria com a empresa?

Gomes - As ações são capitaneadas pela prefeitura. A consultoria não é de execução, mas de planejamento.

JC- Quais ações já foram tomadas a partir da consultoria?

Gomes - Temos várias ações, algumas já estão acontecendo, como o processo de limpeza da cidade. Além disso, estamos planejando os recursos para recuperar as estruturas de saúde e educação. São várias ações já em andamento e capitaneadas pela prefeitura.

JC - Então o trabalho da consultoria é mapear as ações que a prefeitura deve realizar?

Gomes - Ela nos apoia no mapeamentos de todas ações para que a gente forme as equipes dentro da prefeitura, a fim de garantir que todos os assuntos relacionados ao desastre sejam endereçados corretamente.

JC - A empresa afirmou que ajuda a buscar alternativas para captar recursos para a recuperação...

Gomes - Também. A consultoria ajuda a pensar mecanismos para buscar esses recursos. Estamos nos estruturando para buscar serviços no setor privado, com doações e apoio de diversas empresas.

JC - Há possibilidade de prorrogação do tempo de contrato para além dos 30 dias?

Gomes - Não haverá contração da mesma consultoria com recurso do município, se for necessário prorrogar o trabalho, se for preciso prorrogar, nós vamos precisar de financiamento do setor privado, ou não vamos manter.

JC -Seria tipo o setor privado pagar pelos serviços da consultoria?

Gomes - Ou isso, ou vamos encerrar o trabalho, até por uma questão de transparência, para evitar conflito de interesse, aceitamos o trabalho probono, não queremos transformar uma doação em contratação.

JC- Como avalia a importância da consultoria para Porto Alegre?

Gomes - É grande. Todo apoio do setor privado tem sido essencial. Essa catástrofe tem tal magnitude que a prefeitura sozinha não consegue fazer frente. Todo apoio do setor privado, do governo federal e estadual são necessários. A consultoria é um entre tantos caminhos que a sociedade está nos oferecendo, é bem-vinda e valorizada.