"Maioria no Senado é favorável ao fim da reeleição", diz Pacheco

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD), afirmou nesta segunda-feira (20) que a maioria dos senadores é favorável ao fim da reeleição para prefeitos, governadores e presidente da República. "A grande reflexão que devemos fazer sobre reeleição: foi positivo, foi proveitoso? As respostas que ouço é que não", disse durante reunião-almoço no Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP), na capital paulista.

• LEIA TAMBÉM: IBGE estuda fazer pesquisa voltada ao RS após enchentes



O assunto começará a ser debatido de maneira mais ampla neste ano. Caso uma proposta surja, a mudança constitucional deverá valer a partir de 2030 nas eleições nacionais. Em 2026, o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), bem como governadores de Estado em primeiro mandato, poderão disputar o pleito pela segunda vez seguida, caso queiram.



A reeleição no Brasil, depois da Constituição de 1988, foi incluída por meio de emenda no fim do primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), o que permitiu ao tucano ser candidato mais uma vez em 1998. Em efeito cascata, governadores e prefeitos foram beneficiados com a medida. Nos últimos anos, parlamentares discutiram tentativas de reforma para acabar com a reeleição. Uma proposta recorrente é a permissão de mandatos de cinco anos, sem reeleição. O assunto começará a ser debatido de maneira mais ampla neste ano. Caso uma proposta surja, a mudança constitucionalnas eleições nacionais. Em 2026, o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), bem como governadores de Estado em primeiro mandato, poderão disputar o pleito pela segunda vez seguida, caso queiram.A reeleição no Brasil, depois da Constituição de 1988, foi incluída por meio de emenda no fim do primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), o que permitiu ao tucano ser candidato mais uma vez em 1998. Em efeito cascata, governadores e prefeitos foram beneficiados com a medida. Nos últimos anos, parlamentares discutiram tentativas de reforma para acabar com a reeleição. Uma proposta recorrente é a, sem reeleição.