Leite publica pedido de desculpas após declaração que apontava que doações poderiam impactar os comércios locais

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, publicou nesta quarta-feira (15), em suas redes sociais, um pedido de desculpas, após fala em que apontava para o receio de que muitas doações físicas chegando ao Rio Grande do Sul poderiam impactar o comércio local. A declaração foi dada durante entrevista à rádio Band FM na última terça-feira (14).

O governador havia declarado que, com um volume muito grande donativos chegando à região, há um receio “sobre o impacto que isso terá no comercio local”. Segundo ele, à medida que a cidade é impactada, o comércio também pode ser. A partir disso, o reerguimento do comércio ficaria dificultado, “na medida que você tem uma série de itens que estão vindo de outros lugares também no país”. Leite abriu a possibilidade, também, na ocasião, de mecanismos para realizar doações diretamente aos comércios.

Um dia após a declaração, Leite publicou na rede social X (antigo twitter) e em seu Instagram, um pedido de desculpas, no qual declarou que “em nenhum momento eu tive a menor intenção de inibir e desprezar as inúmeras doações”. Disse também que entre tantas preocupações que a crise no RS levanta, está também a dos pequenos comerciantes.

“Ao falar sobre essa situação [dos pequenos comerciantes], acabei misturando com a questão das doações, o impacto no comércio vai ser preocupação em um outro momento”, explicou. Citou como um desafio do governo a logística em relação aos inúmeros donativos que chegam ao Estado, para chegarem, realmente, em quem mais necessita. Além disso, também do governo encontrar mecanismos para os comércios locais se reerguerem.

Também foram pautas no programa a possibilidade de negociar com o governo federal para que a dívida do Estado, suspensa durante os próximos três anos, se transforme em quitação. O governador, além disso, também citou mecanismos para manutenção de emprego, possível mudanças de locais de moradia junto à indenizações e apoio em soluções urbanísticas.

Confira, abaixo, a declaração do Governador na íntegra: