Governador sobrevoa áreas críticas de Caxias do Sul

De Caxias do Sul

O governador Eduardo Leite esteve, na tarde de ontem, em Caxias do Sul, para sobrevoar pontos críticos na infraestrutura em razão das fortes chuvas das duas últimas semanas. O sobrevoo foi feito a bordo de uma aeronave do Exército e acompanhado pelo prefeito Adiló Didomenico. Na sequência, o governador visitou o ponto de coletas de donativos, na sede da Faculdade Anhanguera, e rumou em direção a Lajeado.

De acordo com o prefeito Adiló Didomenico foi possível mostrar ao governador os grandes danos causados às estradas do interior, como em Galópolis, Vila Cristina e Santa Lúcia do Piaí, além do que sobrou do complexo de britagem e da usina de asfalto, destruído por deslizamento de terra no domingo. O prefeito entende que a recuperação das estradas é fundamental para auxiliar os agricultores na retomada das atividades.

O chefe do Executivo de Caxias frisou que o governador sinalizou com a liberação de recursos na forma de cedência de máquinas e equipamentos para os trabalhos na infraestrutura, bem como para a contratação de empresas e compra de insumos necessários à recuperação das estradas. "Caxias do Sul precisará de uma soma abismal de valores para a recuperação dos danos causados pelas chuvas", reforçou.