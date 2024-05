Leite e Haddad debatem renegociação da dívida do Estado nesta segunda-feira

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, terão reunião virtual nesta segunda-feira (13) para discutir ações referentes à dívida do Estado com a União. O encontro foi confirmado no sábado (11) pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, em meio à entrevista sobre as ações de resposta às enchentes que assolam o Estado desde o começo deste mês.



As negociações vinham acontecendo desde antes da tragédia climática no Rio Grande do Sul, mas a catástrofe deu uma nova urgência ao encontro. Segundo Pimenta, o encontro seria feito originalmente de forma presencial, mas a urgência do tema e as dificuldades de deslocamento fizeram com que se optasse por um encontro virtual.



A tendência é de que, durante a conversa, Leite peça a suspensão do pagamento da dívida do Rio Grande do Sul, pelo prazo mínimo de dois anos. O tema já teria sido adiantado por Leite ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em conversas telefônicas neste final de semana.



No sábado, Pimenta adiantou que o presidente Lula deve fazer, na terça-feira, um novo anúncio de medidas de auxílio ao Estado. Uma nova visita de Lula ao território gaúcho, a terceira desde o início das inundações, também está sendo organizada.