Governo do RS destina R$ 200 milhões em recursos próprios para resposta à catástrofe

Em coletiva realizada na noite desta terça-feira (7) no Palácio Piratini, o governador Eduardo Leite (PSDB) anunciou a aplicação de R$ 200 milhões em recursos próprios do Tesouro do Estado para ações em resposta à calamidade que o Rio Grande do Sul vive com as enchentes.



“Vamos fazer a transferência numa primeira leva ao municípios fundo a fundo, como aprendizado com o episódio do Vale do Taquari do ano passado. Não dá pra ficar exigindo plano de trabalho, projetos, burocracia, tem que botar o recurso na ponta logo para que os municípios tenham capacidade de resposta”, declarou o tucano.

Essa é a primeira movimentação robusta de recursos próprios do Estado para o enfrentamento à cheia. Do total do montante, R$ 70 milhões serão enviados ao Fundo da Defesa Civil para ações emergenciais; R$ 50 milhões ao programa Volta por Cima beneficiando 20 mil famílias de baixa renda; R$ 10 milhões para a área da saúde, direcionados a hospitais atingidos com necessidade emergenciais; R$ 40 milhões para recuperação e desobstrução de estradas; e R$ 30 milhões para o programa Aluguel Social, beneficiando 75 mil famílias.



O governador também falou sobre segurança pública, ao lado do secretário da área Sandro Caron. Foi solicitado, no total, o envio de 400 agentes da Força Nacional junto ao governo federal, além de 120 viaturas. Leite também está dialogando com governadores dos demais estados, principalmente os que compõem o Consórcio de Integração Sul-Sudeste (Cosud).



“Eles têm proximidade geográfica par mais rapidamente colocarem seus efetivos aqui. Pedi a eles que se antecipassem inclusive à mobilização da Força Nacional e já começassem a organizar equipes e efetivos para virem ao RS. Esperamos receber os primeiros homens amanhã (quarta-feira, 8). Também determinei a abertura de edital e chamamento urgente, está sendo publicado hoje, do programa Mais Efetivo, que permite contratação temporária de policiais que estão na reserva”, disse o governador.



Leite demonstrou estar ciente dos saques e assaltos que ocorrem aos voluntários que têm resgatado pessoas em pequenas embarcações. “Quero assegurar que o governo do Estado vai colocar força total. Vamos prender e dar consequências para todos aqueles que usam o momento dramático como esse para aplicar golpes e praticar crimes num momento de vulnerabilidade. Não vamos baixar a guarda”, disse.

Pelotense da Metade Sul, que deve ser o destino das águas elevadas que descem do Guaíba para a Lagoa dos Patos, também alertou para os prognósticos dos próximos dias. “Fiz reunião com os prefeitos da Zona Sul e expedimos alertas para dar noção de urgência e de criticidade nesse momento. Precisamos tirar as pessoas das áreas de risco e dar alerta da proporção do que pode acontecer na Região Sul, que já está sofrendo as consequências. Isso tende a se agravar nas próximas horas”, disse Leite.