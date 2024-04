Bancada do PT na AL aponta descaso de Leite em meio à crise climática no Estado

decretos de revisão de benefícios e incentivos fiscais Em nota, a bancada do PT na Assembleia Legislativa (AL) do Rio Grande do Sul aponta descaso do governador Eduardo Leite com a população gaúcha. A declaração se refere ao anúncio realizado nesta terça-feira (30) sobre osque irão entrar em vigor a partir do dia primeiro de maio.

A declaração ressalta que, após o novo decreto, itens essenciais do dia a dia como pão, leite, arroz e feijão terão seus preços elevados em todo Estado. "Seremos o único estado da federação onde serão cobrados impostos de hortifrutigranjeiros."

A bancada cita, ainda, que já impôs uma derrota ao governo em duas tentativas de aumentar a alíquota do ICMS, mas que, agora, irá atuar na revogação do mais recente decreto. "Seguiremos trabalhando em defesa dos interesses da nossa população e temos convicção de que os decretos serão revogados."

Confira, abaixo, a nota na íntegra.

"Enquanto milhares de gaúchas e gaúchos sofrem com as consequências dos temporais e das enchentes, o governador anuncia que no Dia Internacional do Trabalhador entram em vigor os decretos que aumentam os preços dos alimentos e retiram incentivos fiscais de setores estratégicos.



A partir de amanhã, pão francês, leite, pão, arroz, feijão, carne, farinha, erva-mate, entre outros produtos do nosso dia a dia ficarão mais caros em todo o Rio Grande do Sul. Além disso, ovos, frutas, legumes e hortaliças, que atualmente são isentos de impostos, passarão a ser taxados a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Seremos o único estado da federação onde serão cobrados impostos de hortifrutigranjeiros.



Com essas medidas, Eduardo Leite confirma seu completo descaso com a população gaúcha. Seu único objetivo é viabilizar seu governo e, consequentemente, seus projetos pessoais.



Nossa bancada já impôs uma derrota ao governo nas suas duas tentativas de aumentar a alíquota do ICMS. Agora, vamos trabalhar pela revogação total dos decretos aprovando o Projeto de Decreto Legislativo que precisa ir ao plenário da Assembleia. Seguiremos insistindo com as demais bancadas de que o Poder Legislativo precisa cumprir seu papel de salvaguardar e representar a população, derrubando as medidas arbitrárias do governador.



Reforçamos que não há nada mais urgente para o Rio Grande do Sul do que promover uma agenda de desenvolvimento econômico e social, com a aplicação de políticas públicas que estimulem as cadeias produtivas e gerem emprego e renda. Uma agenda conectada com a política econômica do presidente Lula, que está fazendo o país crescer acima do esperado.



Essa estratégia já deu resultado no país e também no Rio Grande Sul. Nos governos Olívio Dutra e Tarso Genro, crescemos acima da média nacional.



O modelo do ajuste pelo ajuste fracassou. A ausência de iniciativas do governo estadual e a extinção de órgãos e políticas públicas de Estado fizeram o RS oscilar entre recessões e baixas taxas de crescimento do PIB.



Seguiremos trabalhando em defesa dos interesses da nossa população e temos convicção de que os decretos serão revogados.



Só há caminho para o Rio Grande do Sul se forem assegurados e garantidos os direitos da nossa gente."