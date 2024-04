Cartórios eleitorais funcionarão no feriado de 1 de maio

Neste dia 1º de maio, feriado comemorativo ao Dia do Trabalhador, os cartórios eleitorais, centrais de atendimento ao eleitor e postos de atendimento da Justiça Eleitoral estarão funcionando normalmente, informa o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio Grande do Sul.A medida ocorre, segundo a corte, devido à proximidade do fechamento do cadastro eleitoral, dia 8 de maio, último dia em que é possível regularizar o título de eleitor para votar nas eleições municipais deste ano.Confira o horário de funcionamento dos cartórios eleitorais.