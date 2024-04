CPI da Fasc precisará do apoio da base governista para ser instaurada

Tramita na Câmara Municipal de Porto Alegre o pedido de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar os contratos entre a Fundação de Assistência Social (Fasc) e a Pousada Garoa, que teve uma das sedes incendiada na última sexta-feira (26). Proposta pelos vereadores Abgail Pereira (PCdoB) e Giovani Culau (PCdoB), a CPI precisará conquistar o apoio da base governista para ser instaurada.

A efetivação de CPIs no Legislativo depende da assinatura de 12 parlamentares. Atualmente, a da Fasc conta apenas com 10, de todos os vereadores de oposição ao governo do prefeito Sebastião Melo (MDB). A vereadora Mari Pimentel (Republicanos) se compromete a dar a 12ª assinatura. Com isso, a bancada do PCdoB precisará conquistar pelo menos um vereador independente ou da base de Melo.

Um dos principais entraves se dá devido à época do ano em que o pedido foi efetuado. Como as CPIs na casa tem duração de 120 dias, prorrogáveis por mais 60, a Comissão se prolongaria até o período eleitoral e poderia representar um desgaste ao governo Melo, que buscará a reeleição. A base tem evitado assinar essas solicitações afirmando que elas são realizadas com “fins eleitorais”.

O líder do governo na Câmara, vereador Idenir Cecchim (MDB) chegou a criticar o pedido de abertura de uma CPI protocolado pela bancada do PCdoB, tendo chamado a oposição de “urubus de plantão” na sessão plenária da última segunda-feira (29). Outros membros da base de Melo, alegaram não querer politizar a tragédia.

“Urubus são os responsáveis pelas mortes. Não chame dessa forma quem quer investigar as responsabilidades por essas mortes. Eu tenho nojo do descaso com a vida das pessoas”, respondeu Culau, citando dados sobre o aumento da população de rua nos últimos anos.