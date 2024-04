Vereador busca alterar lei que flexibiliza regras para pousadas em Porto Alegre

Um projeto de lei complementar protocolado na Câmara Municipal de Porto Alegre na última segunda-feira (29) busca alterar a versão municipal da chamada Lei da Liberdade Econômica, que retirava a necessidade de alvarás de funcionamento para estabelecimentos de baixo impacto. Entre eles, estão as pensões, como a Pousada Garoa que incendiou na última sexta-feira (26) deixando 10 mortos e vários feridos.

De autoria do vereador Roberto Robaina (PSOL), o projeto de lei mantém a exceção de dispensa de alvará para desmanches de peças. Além disso, acrescenta como exceção as “atividades dedicadas à operação de hoteis, pousadas, pensões, albergues e outros estabelecimentos congêneres”. Para a obtenção do documento, é necessário um exame do local e a aprovação de autoridade sanitária competente.

O projeto agora segue para as comissões do Legislativo antes de ser levado para a apreciação dos parlamentares. “Em 2019, (o ex-presidente Jair) Bolsonaro aprovou essa lei (de liberdade econômica) sob o pretexto de desonerar o empreendedor e acabou por flexibilizar a obrigação de alvarás. Porto Alegre seguiu a onda (da legislação federal) e relaxou nessas exigências. O caso da Pousada Garoa demonstra que esse tipo de desoneração pode significar risco à vida das pessoas”, explica Robaina.