Ex-presidente do Uruguai José Mujica anuncia diagnóstico de tumor no esôfago

O ex-presidente José Mujica anunciou nesta segunda-feira, 29, que sofre de câncer de esôfago depois que um tumor foi detectado durante um check-up médico na última sexta-feira."Descobriu-se que tenho um tumor no esôfago, que está obviamente muito comprometido e é duplamente complexo no meu caso, porque sofro de uma doença imunológica", disse o ex-presidente em uma coletiva de imprensa.Mujica, de 88 anos, acrescentou que devido a esta doença há "dificuldades" na utilização de técnicas de quimioterapia ou cirurgias, pelo que as equipas médicas estão a avaliar as formas de tratamento mais viáveis.Mais conhecido como "Pepe" Mujica, o ex-presidente liderou o Uruguai entre 2010 e 2015 e seu governo se destacou por uma ampla agenda social, que incluía o apoio ao casamento entre pessoas do mesmo sexo e a criação do primeiro mercado nacional para a maconha legal.Embora tenha se aposentado do Senado e da política em 2020, nunca deixou de lutar as causas que defende, por isso garantiu que, enquanto puder, continuará ativo nas fileiras da esquerdista Frente Ampla."Enquanto a vibração persistir, vou continuar. Quero transmitir às meninas e aos meninos (jovens) que a vida é bela, mas se desgasta e cai. A questão é recomeçar cada vez que se cai e, se houver raiva, transformá-la em esperança.""Ninguém se salva sozinho", expressou ele na entrevista coletiva.