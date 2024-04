Tony Blair é destaque em fórum internacional do Grupo Voto em Londres

O ex-primeiro-ministro do Reino Unido Tony Blair (1997-2007) foi convidado de honra do Fórum Jurídico Brasil de Ideias, que ocorreu pela primeira vez em Londres. O evento reuniu representantes das cortes superiores do Judiciário brasileiro, ministros do governo, da Advocacia-Geral da União, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e ex-líderes estadistas.

O ex-presidente da República Michel Temer (2016-2018) e o diplomata do Brasil no Reino Unido, Antônio Patriota, também marcaram presença, segundo a organização.



Blair possui um legado imensurável de trabalho e resultados e sua liderança guiou um período de transformação econômica e social na Europa e no mundo. Com uma visão progressista e compromisso com a modernização das políticas públicas, ele desempenhou um papel crucial na promoção do multilateralismo e na busca por soluções para os desafios globais.



Líderes do Judiciário puderam mostrar a investidores estrangeiros o quanto o Brasil é juridicamente seguro para crescer. A realização do evento, de 24 a 26 de abril, na Inglaterra, prestigia o país que tem um dos sistemas democráticos e jurídicos mais consolidados e testados historicamente na solução dos conflitos.



"É uma imensa honra para nós, que sempre acreditamos no Brasil e no potencial das conexões e na união dos setores público e privado, sermos prestigiados pelos principais líderes das cortes brasileiras no nosso primeiro evento", disse, em nota, a presidente do Grupo Voto, Karim Miskulin.



Esta edição do circuito tem como parceiro o Conjur, o mais completo veículo independente de informação sobre Direito e Justiça em língua portuguesa.