Municipários rejeitam proposta salarial da prefeitura e farão dia de greve em 7 de maio

Servidores da prefeitura de Porto Alegre rejeitaram, na noite desta quinta-feira (25), a proposta de reajuste salarial oferecida pela administração municipal, de 4,62% pago em três parcelas a partir de maio, e outros 4,62% referentes ao vale-alimentação, incluído integralmente na folha salarial de abril. A decisão tomada na assembleia geral do Sindicato dos Municipários (Simpa) é pela realização de um dia de greve em 7 de maio. A categoria também apresentará uma nova contraproposta ao governo.

O funcionalismo municipal já estava em estado de greve desde 10 de abril, quando outra proposta, sem a integralidade do vale-alimentação, já havia sido rejeitada na negociação entre a prefeitura e o Simpa. A última proposta, apresentada na última quinta-feira (18), já havia sido criticada por um dos diretores da entidade, João Ezequiel Mendonça da Silva, como sendo “um absurdo”, por entender que o reajuste seria diluído por nova carga inflacionária ao longo dos meses de parcelamento do aumento.

Já nesta quinta, antes da realização da assembleia, Silva pontuou, em entrevista ao Jornal do Comércio, que o prefeito Sebastião Melo (MDB), pré-candidato à reeleição, “empurra a categoria para a greve”. “Os municipários estão com perdas de 27,18%. Isto é praticamente um terço a menos em toda a remuneração dos servidores. Melo faz uma proposta debochada, porque para o vice-prefeito e os seus secretários, ele aprovou na Câmara (um aumento de) 62% desde o ano passado, e o aumento no salário do próprio prefeito em 40% a partir de janeiro de 2025”, criticou.

A oferta feita pela administração municipal ao Simpa apresenta um índice pago em parcelas de 1,2% em maio, 1,2% em setembro e outros 2,154% no mês de dezembro.