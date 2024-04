Conselho de Ética abre processo contra deputado que agrediu militante na Câmara

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados instalou nesta quarta-feira (24), um processo contra o deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ), atendendo à representação do Partido Novo. O pedido de cassação alega que Braga infringiu o decoro parlamentar em 16 de abril, quando expulsou da Câmara um membro do Movimento Brasil Livre (MBL) aos chutes. O deputado do PSOL disse que não se orgulha da agressão, mas também não se arrepende.

Glauber Braga se revolta com provocações e agride militante do MBL

Durante reunião do Conselho, Braga disse que o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, fez um acordo "para que o partido Novo entrasse com a representação e os deputados do PL pudessem ser escolhidos como eventuais relatores" do processo. De acordo com o deputado, ambos os partidos têm interesse na cassação do mandato dele e, por isso,de deliberação para designação da relatoria do caso.De acordo com o presidente do Conselho, deputado Leur Lomanto Júnior (União-BA),, já que "não há impedimento regimental que proíba ou impossibilite os deputados" do partido de participarem do sorteio. Braga, então, afirmou que vai formalizar o pedido e "utilizar de todos os meios de provas disponíveis para demonstrar o que é a ação dessa milícia fascista chamada MBL". Os sorteados que podem ser escolhidos para a relatoria foram os deputados Cabo Gilberto Silva (PL-PB), Rosângela Reis (PL-MG) e Sidney Leite (PSD-AM).Após o sorteio,Gabriel Costenaro e supostas atitudes violentas dele na Universidade Federal do Paraná, como dar "um soco no estômago de uma trabalhadora terceirizada" e "ameaçar a ministra (da Igualdade Racial) Anielle Franco". Ele também alega que Costenaro proferiu "xingamentos" a ele e a mãe dele nas redes sociais.Além disso, o parlamentar afirmou que "frente a tudo que esse marginal (Costenaro) fez", a ação dele "não chegou a ser proporcional". Segundo o deputado, ele tem o direito de "reagir à injusta agressão" do integrante do MBL que tenta "desmoralizar" a esquerda.A agressão que resultou no pedido de cassação de Braga se deu após uma briga entre ele e Costenaro. Durante o embate, o influenciador ligado ao MBL, acusado de violência doméstica contra uma ex-parceira pelo parlamentar, fez insinuações sobre a mãe do deputado, que está doente. Ele, que alega que Costenaro provocava membros do PSOL de forma recorrente e chegou até a ameaçar "a mãe de um militante nosso com mais de 70 anos".(União Brasil-SP), cofundador do MBL, após o caso ser encaminhado ao Departamento de Polícia Legislativa (DEPOL). Kataguiri dirigiu-se à Depol para apoiar o colega do movimento e acabou se envolvendo no tumulto que foi interrompido por policiais legislativos.