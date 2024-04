Presidente da Federasul manifesta decepção com empresários que defendem elevação de impostos

A discussão sobre a proposta de aumento de ICMS, assim como vem dividindo a classe política, também está causando cizânia no meio empresarial. Na reunião-almoço Tá na Mesa desta quarta-feira (24), o presidente da Federasul¸ Rodrigo Sousa Costa, ressaltou que nessa semana houve uma enxurrada de narrativas sobre o tema e algumas posições do meio empreendedor decepcionaram o mandatário da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul.

Costa recebeu os participantes do evento discursando, sem citar nomes, que havia empresários defendendo algo em que não acreditavam (aumento de impostos), pois o importante era atenuar a carga tributária dos setores em que atuam e não de uma maneira geral para a sociedade, uma situação que o presidente da Federasul classificou como incômoda. “Porque até pouco tempo atrás estavam de braços dados conosco e se descobriu que estavam secretamente negociando com o governo. Isso para nós foi bastante desconfortável, desagradável”, assinala o dirigente.

Ele frisa que posições divergentes são respeitadas, mas discorda da forma que foi conduzida a questão dentro dos “princípios de lealdade”. Costa acrescenta que a terça-feira (23) foi um dia simbólico para a Federasul, ao conseguir atingir a manifestação de mais de 30 deputados estaduais contra qualquer aumento de impostos. Inclusive, na reunião-almoço desta quarta-feita, nas mesas da plateia, havia bandeirinhas com as fotos desses parlamentares que se opuseram à mudança de alíquota e também de deputados que ainda não tinham respondido sobre como iriam se posicionar.

“Parabéns a todos os deputados, de esquerda, de direita, liberais e conservadores que votam de acordo com suas convicções, têm sido motivo de enorme orgulho para todos nós da Federasul”, afirma Costa. Entre os deputados que estiveram presentes no mais recente Tá na Mesa, constavam os petistas Luiz Fernando Mainardi e Stela Farias e Gustavo Victorino, do Republicanos, todos contrários ao incremento do ICMS.