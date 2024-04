São Francisco de Assis tem eleição suplementar para prefeito no domingo

O município de São Francisco de Assis, na fronteira Oeste do RS, realiza no próximo domingo (28) eleição suplementar para a prefeitura. Disputam o cargo Ademar Antônio Dal Rosso Frescura e Jorge Ernani da Silva Cruz, respectivamente candidatos a prefeito e vice, ambos do Progressistas, além de Paulo Rento Cortelini e Antônio Ebertom Luiz dos Santos, da coligação União do Povo Assisense (MDB e PDT).

A nova eleição ocorre após a cassação dos mandatos do prefeito e do vice-prefeito, Paulo Renato Cortelini (MDB) e Jeremias Izaguirre de Oliveira (PDT), por abuso de poder político e econômico e por captação ilícita de sufrágio, em sessão realizada em dezembro de 2022 no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio Grande do Sul e reiterada em março no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O vereador Vasco Henrique Asambuja de Carvalho (MDB) também foi condenado por estar envolvido nas práticas ilegais.

A votação ocorrerá das 8h às 17h. Poderão votar os eleitores constantes no cadastro eleitoral, em situação regular e com domicílio eleitoral no município, até 29 de novembro de 2023.