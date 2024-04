Presidente Lula descarta reforma ministerial

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também negou que vá realizar uma reforma ministerial em breve, apesar de interlocutores apontarem que alguns integrantes do seu governo não têm agradado o Planalto.

"Não existe reforma ministerial nesse instante. Única coisa na minha cabeça é que esse país tem que dar certo porque o povo brasileiro precisa disso", afirmou.

O café de Lula com jornalistas nesta terça (23) é o primeiro deste ano. Em 2023, foram quatro.

Diferentemente dos outros cafés, o encontro com os jornalistas desta vez foi transmitido ao vivo pelos canais oficiais do governo. A decisão foi tomada em cima da hora, uma vez que os participantes haviam sido informados de que o encontro era fechado. Assim como nos outros cafés, o ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta (PT), fez uma introdução no início e, em seguida, foram abertas para perguntas de jornalistas selecionados pela equipe do presidente.

Participam do encontro desta terça: Folha de S.Paulo, Estado de S. Paulo, G1, Bloomberg, Valor, Canal Meio, O Globo, BandNews, ICL, Correio Braziliense, Broadcast, Jovem Pan, CBN, Metrópoles, Rádioweb, Reuters, TV Brasil, TV Record, TV Gazeta, My News, Veja, Poder360, UOL, Brasil de Fato, Carta Capital, Jota, DCM, O Tempo, R7, Rede TV, SBT, CNN, Revista Fórum, BBC Brasil, Itatiaia, Meio Norte, GloboNews.