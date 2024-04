Novo presidente da Granpal promete atenção à educação da Região Metropolitana de Porto Alegre

O prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata, tomou posse, nesta terça-feira (23), como novo presidente da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal) para a gestão de 2024/2025. Maranata pretende dar continuidade às ações de seu antecessor, com a busca de soluções em áreas estratégicas, como educação, uma de suas prioridades, saúde, mobilidade urbana e segurança.

Maranata citou que a educação terá um destaque importante em sua gestão. A meta, segundo o político, é fazer com que as crianças em fase de alfabetização tenham os mesmos conteúdos programáticos e livros. “Isso garantirá que, caso os pais mudem de cidade dentro da região, as crianças não sofram nenhum prejuízo em sua aprendizagem", citou.

O novo dirigente municipalista destacou a relevância da atuação da Granpal em temas que são sensíveis para a Região Metropolitana de Porto Alegre. “Metade da população gaúcha mora aqui na região e, consequentemente, tem os maiores desafios da economia e vulnerabilidades também. Cabe a nós os prefeitos, a partir das decisões que tomamos neste colegiado, melhorar a vida dos gaúchos. Nós temos grandes desafios em áreas, como educação e saúde”, disse.

Maranata lembra que 10 são os fóruns de discussão e, a partir deles, os prefeitos buscam melhorar a gestão de seus municípios. “Há 40 anos, os prefeitos se reuniram para montar associação, como a Granpal, Costa Doce, a Carbonífera, com a possibilidade de melhorar a compra e, através da compra, diminuir as despesas das prefeituras", disse.



O presidente comentou que através da estrutura de contratos, dentro da Granpal, economizou quase R$ 51 milhões em compras. "Alguns remédios com 70% do preço abaixo do mercado, por conta do grande volume, em que 20 prefeituras se unem para fazer a compra”, completou.



Este foi o primeiro e grande objetivo da união das prefeituras, de acordo com Maranata, ou seja, fazer os consórcios ou as associações. Ele destacou que outros temas também passaram a fazer parte dos fóruns de discussões para busca de soluções, como, já citados, a saúde, a assistência social, os moradores de rua e os transportes. “Não apenas buscaremos projetos que envolvam o financiamento dessas áreas, mas também a formulação de propostas que permitam a unificação operacional”.



O dirigente reforçou a importância do debate sobre a saúde. Principalmente, após a implantação do Programa Assistir; os hospitais tiveram uma drástica redução nos repasses de recursos do governo do Estado. “Junto com o governo do Estado, buscamos resolver gargalos importantes, como o Programa Assistir, que foi lançado em agosto de 2021”, lembrou.



“Nós estamos entrando no período de inverno e isto nos preocupa muito, por causa da grande ocupação da rede hospitalar e nós já convivemos com um problema grave. Imagina, 105 dias para fazer um cateterismo; além dos problemas da alta e média complexidade da Região Metropolitana", citou. Hoje, segundo o dirigente, Porto Alegre registra a falta de 80 leitos e é necessário que o Estado crie novos."



Maranata explicou que, como consequência, esses recursos, que saíram da saúde, passaram a ser absorvidos pelas prefeituras, e os prefeitos, por sua vez, terão de prestar contas de suas administrações. Ele citou, por exemplo, o caso do município de Canoas. "Formam quase R$ 80 milhões a menos do Programa Assistir. A secretária Arita Bergmann promete que haverá esse recurso e ele será reposto até o final do mês de setembro". Maranata reforçou dizendo que há um diálogo permanente aberto com a secretária da Saúde.

A nova diretoria passa a ser composta pelo primeiro vice-presidente, Murilo Machado, prefeito de Triunfo; segundo vice-presidente, Volmir Rodrigues, prefeito de Sapucaia do Sul; e pelo secretário, André Brito, prefeito de Taquari e tesoureiro, Rodrigo Battistella, prefeito de Nova Santa Rita.