Defensoria da União quer indenização de R$ 1 bilhão da X por danos à democracia

A Defensoria Pública da União (DPU) entrou nesta sexta-feira (19) com uma ação na Justiça Federal em Brasília para obrigar a rede social X, antigo Twitter, a pagar R$ 1 bilhão de indenização por danos morais e sociais contra a democracia brasileira.

De acordo com órgão, a empresa comandada pelo empresário norte-americano Elon Musk deve responder a uma ação coletiva após oA defensoria também defendeu que a rede social deve, além de cooperar com a Justiça.Para o órgão, a ação pretende garantir que a empresa cumpra as exigências legais e faça o"A ação busca não apenas responsabilizar a empresa X pelas falhas em sua operação e pela, mas também compelir a plataforma a adotar medidas eficazes de moderação que assegurem a proteção dos direitos fundamentais e a estabilidade democrática do Brasil", afirmaram os defensores.A ação foi proposta em parceria com a Educafro e o Instituto Fiscalização e Controle.Na semana passada, Elon Musk foi incluído pelo ministro Alexandre de Moraes nopara disseminar notícias falsas no país.A medida foi tomada após Musk insinuar que não vai cumprir determinações do Supremo para retirada de postagens que forem considerados ilegais.Nas postagens publicadas no início deste mês, Musk prometeu "levantar" [desobedecer] todas as restrições judiciais, alegando que Moraes ameaçou prender funcionários do X no Brasil ao determinar a remoção de conteúdos ilegais. O empresário também acusou Moraes de trair "descarada e repetidamente a Constituição e o povo brasileiro".