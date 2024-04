Lula sugere banco voltado à América do Sul: 'Não é possível recorrer ao Banco Mundial'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sugeriu que a América do Sul crie uma instituição financeira internacional voltada para a região. Em sua avaliação, não é possível que os países tenham que recorrer ao Banco Mundial a todo momento."Não é possível que a gente não tenha capacidade de criar um banco nosso da América do Sul, não é possível que a gente tenha que correr atrás do Banco Mundial toda hora", disse Lula, em participação no encerramento do Fórum Empresarial Brasil-Colômbia nesta quinta-feira (17), em Bogotá. "A gente pode criar uma coisa nossa, um banco que fale que nem a gente e pense que nem a gente."