Atletas olímpicos participam de campanha para estimular o voto jovem

A Justiça Eleitoral iniciou uma campanha para reforçar a importância de participar das eleições municipais de 2024. No vídeo, que tem como foco o público jovem, entre 16 e 18 anos e que possui voto facultativo, atletas olímpicos brasileiros relembram que quem ainda não tirou o título de eleitor tem até o dia 8 de maio para emitir o documento, comparecendo ao cartório eleitoral da cidade onde mora para fazer inscrição.

Participam do vídeo atletas importantes do Brasil, como Jade Barbosa, Arthur Zanetti e Francisco Barreto, da ginástica artística; Giullia Penalber, da seleção brasileira de wrestling; Pepe Gonçalves, da canoagem slalom; e Mafê Costa, da natação. Os atletas não receberam cachê para participar da campanha.

A ação faz parte do programa #SerEleitor, que incentiva jovens a fazerem seu primeiro título e exercerem a cidadania por meio do voto. As pessoas que ainda não têm o título de eleitor e desejam participar das eleições deste ano devem requerer o documento diretamente no cartório eleitoral mais próximo, inclusive para a coleta da biometria, processo que pode ser adiantado pelo site do TRE.