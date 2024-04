Com deputados gaúchos no exterior, Assembleia não realiza votações nesta terça

Não houve votações de projetos na sessão desta terça-feira (16) da Assembleia Legislativo do Rio Grande do Sul. Com oito deputados compondo missão gaúcha na Europa, incluindo o presidente do Parlamento e o líder da base aliada do governo, o colegiado de líderes partidários decidiu adiar a apreciação dos 12 projetos que estavam em pauta.

O governador Eduardo Leite (PSDB) lidera missão gaúcha no velho continente que nesta terça chegou à Roma, capital da Itália. Acompanham oito deputados: Adolfo Brito (PP), Frederico Antunes (PP), Guilherme Pasin (PP), Silvana Covatti (PP), Carlos Búrigo (MDB), Claudio Branchieri (Podemos), Delegada Nadine (PSDB) e Aloísio Classmann (União).

Após passar por Verona e Roma, a comitiva ainda vai ao Vaticano e, na Alemanha, a Frankfurt, Mainz, Hamburgo e Hannover, até retornar a Porto Alegre em 23 de abril.

Outros três parlamentares também cumprem agenda internacional, todos do PT. Luiz Fernando Mainardi e Valdeci Oliveira viajam à Espanha em busca de investimentos em energia eólica para o Estado, representando a o de energia eólica nas regiões da Campanha, Litoral Sul e Fronteira Oeste gaúcha, representando a Frente Parlamentar Pró-Energia Renováveis.

Já Laura Sito integra uma comitiva do PT na China. Uma publicação do núcleo de mulheres do partido afirma que "só indo à China é possível perceber suas potências, problemas e debilidades, mas não precisamos ir à China para defender algo que já defendemos desde que o PT foi fundado: um país soberano, igualitário com liberdades democráticas, desenvolvido", ressaltando que os chineses são os principais parceiros comerciais do Brasil no mundo.

Assim, para a próxima sessão deliberativa da Assembleia, datada para 23 de abril, há 14 projetos para votação. O primeiro da ordem é do deputado Gustavo Victorino (Republicanos) que dispõe sobre sanções administrativas e restrições aplicadas a ocupantes e invasores de propriedades rurais e urbanas no Estado e promete polêmica. O segundo é do deputado Delegado Zucco (Republicanos) que institui normas protetivas ao consumidor associadas ao direito à informação e regulamenta o sistema de inclusão e exclusão dos nomes dos consumidores nos cadastros de proteção ao crédito.