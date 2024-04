Em carta a Lula, Milei fala em aproximação entre Brasil e Argentina

O presidente da Argentina, Javier Milei, enviou uma nova carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva na busca por uma aproximação entre os governos. A carta foi enviada três dias depois de o presidente argentino dizer ao magnata Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), que daria "a ajuda que ele precisasse" diante do embate que trava com o Supremo Tribunal Federal (STF) no Brasil.A chanceler argentina, Diana Mondino, primeira ministra de Milei a visitar oficialmente o Brasil, entregou a carta ontem, em Brasília, ao chanceler Mauro Vieira. Mondino foi recebida por ele no Palácio Itamaraty.Até a noite de ontem, o conteúdo da carta não tinha sido tornado público. A iniciativa, porém, é uma nova forma de reiterar a "prioridade na relação com o Brasil", segundo a ministra disse a interlocutores da diplomacia brasileira ouvidos pelo Estadão. Trata-se da terceira carta de Milei a Lula desde sua eleição.