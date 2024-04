Estados discutem renegociação de dívidas com presidente do Senado

Governadores de cinco estados se reuniram, nesta segunda (15), com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para discutir o refinanciamento das dívidas estaduais. Estiveram presentes na residência oficial do Senado os representantes dos governos de MG, RJ, SP, RS e GO.

Os governadores pedem "indexadores justos e uma renegociação para que haja também uma flexibilização no teto de investimentos para que não sejamos engessados na maneira como está vivendo hoje a maioria dos estados".

Outro pedido dos estados é que ativos dos governos possam ser usados para abatimento de dívidas, como a federalização de estatais estaduais, por exemplo. Pacheco vem mediando as demandas dos estados com as propostas do governo federal. "Pretendemos, ainda no mês de abril, devidamente alinhado com o ministro Fernando Haddad (PT) e sua equipe, e com o governo federal, iniciar o processo legislativo, com uma lei complementar que englobe essas alternativas e estabeleça um programa real para pagamento das dívidas."