Eleitores querem prefeitos próximos do povo, afirma Elis Radmann

As eleições municipais de 2024 serão diferentes porque o eleitor gaúcho quer um perfil de prefeito que tenha capacidade de resolver os problemas dos municípios, principalmente os financeiros e os relacionados a área da saúde. O eleitor do Rio Grande do Sul quer um candidato que tenha capacidade de governar e de liderança que seja honesto e que tenha proximidade com o povo. A avaliação foi feita pela cientista social e política e diretora do IPO - Instituto Pesquisa de Opinião, Elis Radmann, que nesta quarta-feira (10) participou do Tá na Mesa da Federasul que abordou o tema "Cenários e tendências das eleições municipais do Rio Grande do Sul" realizado no Palácio do Comércio.

"Não basta ser um líder de gabinete que não sabe achar soluções para os problemas da comunidade. Os prefeitos terão que saber ouvir a população e precisarão conseguir obter resultados efetivos a população", destaca. O debate contou com a presença de Cleber Benvegnú, consultor político e sócio fundador da Critério - Resultado em Opinião Pública, e do presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa.

Para Elis Radmann, se um prefeito é bem avaliado na cidade, significa que ele está fazendo bem o tema da gestão pública. "De uma forma geral, as pautas nos municípios estão associadas à saúde. Na maioria das cidades, o debate é sobre os atendimentos de média complexidade, exames e cirurgias - que são ações compartilhadas com governo do Estado, mas a conta fica com os prefeitos que são cobrados pelos moradores", acrescenta.

Outro aspecto, segundo a a diretora do IPO, está relacionado aos cuidados com a cidade, com os bairros, os serviços de limpeza, a pavimentação, a manutenção das ruas e da iluminação. "A situação climática tem aumentado o debate sobre a logística de combate a enchentes e alagamentos Não adianta vestir o colete da Defesa Civil e se solidarizar com a população. Os moradores querem medidas de prevenção para evitar a tragédia", comenta.

De acordo com Benvegnú, a eleição municipal no Rio Grande Sul será marcada pelo eleitor que vai querer novamente escolher um bom prefeito e terá a clássica avaliação de bom ou mal governo. "Nas grandes cidades gaúchas vai incidir questões nacionais. A polarização nacional entre Lula e Jair Bolsonaro estará presente nas eleições municipais", destaca. Para o sócio fundador da Critério, o eleitor gaúcho vai cobrar um posicionamento dos seus candidatos.

De acordo com Elis Radmann, a eleição de 2024 será diferente do pleito de 2020. "Em 2020, foi a jornada do herói, ou seja, a gente precisava de alguém que fizesse a nossa defesa durante a pandemia da Covid-19 e tivemos o maior índice de reeleição dos prefeitos no Estado em defesa da saúde das pessoas", explica. Porém, em 2024, conforme a diretora do IPO, será um outro jogo, com temas relacionados a honestidade, a liderança e um gestor que seja próximo da população.

A analista afirma que, em municípios menores, a influência da polarização Lula e Jair Bolsonaro se dará em torno de valores sociais e morais, tendo em vista que é possível que durante a campanha ocorra o debate nacional sobre temas como a legalização do aborto e o porte de drogas.

O sócio fundador da Critério também salientou que as eleições municipais terá presença das fake news e o desafio das redes sociais será o deep fake que é o uso da inteligência artificial para o mal. "Os eleitores precisam estar atentos e devem buscar informações em veículos de credibilidade como os jornais, rádios e TVs", acrescenta.