Prefeitura de Porto Alegre apresenta proposta de reposição salarial ao Sindicato dos Municipários

A comissão permanente de diálogo com o servidor da Prefeitura de Porto Alegre recebeu a diretoria do Sindicato dos Municipários (Simpa) na manhã desta segunda-feira (08) para apresentar uma proposta de reposição salarial aos servidores. O reajuste deve ser ser pago sob um índice de 4,62%, divididos em três parcelas. As primeiras, em maio e setembro, teriam um valor inferior, de 1,2%. Já em dezembro, os municipários receberiam 2,154%.

O percentual foi definido tendo como base a inflação registrada em 2023 pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e levando em consideração as leis eleitorais. O entendimento sobre as restrições da lei eleitoral referente aos meses de aplicação da correção salarial foi um dos pontos centrais da reunião.

“Acreditamos no diálogo, foi através de negociações francas e transparentes que conseguimos retomar a reposição salarial, congelada entre 2017 e 2020. Nos últimos três anos os servidores receberam reposição de 20,47%. Retomamos o pagamento das progressões em atraso, concedemos um aumento real no vale alimentação de 39,62%”, relembra o secretário de Administração e Patrimônio André Barbosa.

No dia 10 de abril, o sindicato apresentará a proposta recebida pela Prefeitura em assembleia da categoria que será realizada, às 18h30min, no auditório da Fetrafi-RS. Nos próximos dias, o Executivo municipal se reunirá novamente com o Simpa para uma nova rodada de negociações.

Entenda o caso

Os servidores municipais tiveram um congelamento de seus salários entre os anos de 2017 e 2020. Com isso, receberam uma reposição no vale-refeição de 39,62%, com um aumento real de 19,15% (acima da inflação). Já os salários foram repostos com percentuais que diminuíram a cada negociação: