"Jango merece as homenagens", diz prefeito sobre colocação de estátua do ex-presidente em Porto Alegre

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), recebeu nesta terça-feira (02) entidades e políticos que solicitam a permissão para a instalação no município de uma estátua do ex-presidente João Goulart, deposto pela Ditadura Militar. O monumento foi produzido com recursos da Fundação Caminho da Soberania.

Os presentes solicitaram que a estátua seja colocada no encontro das avenidas João Goulart, Loureiro da Silva e Edvaldo Pereira Paiva. Em resposta, Melo afirmou que "A história precisa ser contada, e Jango merece as homenagens. O assunto já vinha sendo tratado há bastante tempo e tínhamos local definido, em frente ao Ministério Público, com o parecer de técnicos da prefeitura. Agora, com o pedido dos movimentos para rediscutir o local, iremos construir um consenso para definir".