Eduardo Bolsonaro fala em apaziguar situação do PL da Capital

Um nome de peso do Partido Liberal (PL) irá atuar para serenar o ambiente dentro da sigla após o recente anúncio do vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes de não concorrer às próximas eleições municipais e se desfiliar do PL. O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) afirma que agirá nos bastidores para tentar apaziguar a situação.

Em evento na Capital, no sábado, ao ser questionado se preferiria uma candidatura própria ou o apoio à chapa encabeçada pelo atual prefeito Sebastião Melo (MDB), Eduardo pediu desculpas por "dar uma resposta um tanto política".. "O meu local é São Paulo, eu não me sinto à vontade de apitar qualquer decisão no Rio Grande do Sul", ressaltou.

Apesar disso, enfatizou que tanto Gomes como Zucco são pessoas excelentes e fez uma advertência. "O nosso principal inimigo é o PT e, certamente, não só o PT como o pessoal da esquerda e que torce contra o (Jair) Bolsonaro fica muito feliz ao ver essas disputas internas virem a público", argumentou.