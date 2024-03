STF reconhece licença-maternidade a não gestante em união homoafetiva

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quarta-feira (13) reconhecer a licença-maternidade para mães não gestantes nos casos de união estável homoafetiva.

A decisão vale para o caso de uma servidora pública que utilizou o método de inseminação artificial. Após o intervalo da sessão, os ministros vão decidir o alcance da decisão.A Corte julga o caso de uma servidora municipal de São Bernardo do Campo (SP) que pediu licença maternidade de 120 dias em função do nascimento do filho gerado a partir de(com óvulo da mãe não gestante).Apesar de comprovar o nascimento do filho,pela administração pública diante da falta de previsão legal.Inconformada com a negativa, a servidorae ganhou direito à licença. Contudo, o município de São Bernardo também recorreu da decisão ao Supremo.Ao votar sobre a questão, o ministro Luiz Fux, relator do processo, afirmou que, apesar de não estar expressa na lei,. Para o ministro, mãe não gestante também tem direito à licença."A licença também se destina à proteção de mães adotivas e de mãe não gestante em união homoafetiva, que apesar de não vivenciarem as alterações típicas da gravidez, arcam com todos os demais papeis e tarefas que lhe incubem após a formação do novo vínculo familiar", afirmou.O ministro Alexandre de Moraes também, mas divergiu do relator para garantir que as duas mulheres da união estável tenham o benefício."A Constituição estabeleceu uma licença maior para a mãe, vislumbrando a condição de mulher. Se as duas são mulheres, as duas são mães, é o Supremo que vai dizer uma pode e a outra está equiparando a licença-paternidade? Estamos replicando o modelo tradicional, homem e mulher", concluiu.A decisão que for tomada pelo STF deverá ser aplicada por todos os tribunais do país.