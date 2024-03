Deltan Dallagnol e Felipe Camozzato prestigiam filiação de Ramiro Rosário a Partido Novo

Para pré-candidatos do partido Novo às eleições municipais, as mudanças nas diretrizes da sigla quanto ao uso do fundo eleitoral e de verbas de gabinete foi um “mal necessário”. Desde sua fundação, o Novo era contra o uso desses recursos por seus candidatos, o que passou a ser admitido a partir das eleições municipais deste ano.

Durante coletiva de imprensa realizada no evento que marcou a filiação do vereador Ramiro Rosário no Novo, realizado na noite nesta terça-feira (12) no Cais Embarcadero, foi justamente essa transformação que pautou o início das perguntas aos presentes. Além de Ramiro, responderam aos questionamentos da imprensa os pré-candidatos às prefeituras de Porto Alegre, Felipe Camozzato, e Curitiba, Deltan Dallagnol.

LEIA TAMBÉM: Janela partidária movimenta trocas de siglas na Câmara Municipal de Porto Alegre

“Eu vejo que o diretório nacional do Novo tomou uma decisão acertada”, afirmou o vereador Ramiro Rosário, acrescentando que, sem aderir ao fundo eleitoral, o partido não estaria em “pé de igualdade” com as demais siglas. Para o parlamentar, entrar em uma disputa eleitoral sem esse recurso é “que nem entrar em uma guerra contra uma potência do mal com um estilingue”.

Já o deputado estadual Felipe Camozzato considerou que tomar essa decisão foi algo “muito caro” para o partido. Acrescentando, ainda, que “segue sendo uma convicção nossa de que não deveria existir fundo eleitoral nem fundo partidário. Não mudou a convicção e não deve mudar também o posicionamento partidário de voto (em projetos parlamentares)”.

LEIA TAMBÉM: Partido Novo lança Felipe Camozzato à prefeitura de Porto Alegre

Para Camozzato, a decisão foi necessária após mudanças nas regras eleitorais, como as restrições de doações em campanhas e a cláusula de barreira. “Ou nós fechamos as portas (do partido) ou decidimos lutar com as armas que temos, e nós decidimos continuar lutando”, complementou.

Deltan Dallagnol avalia Lava Jato e pré-candidatura

Deltan Dallagnol teve seu mandato de deputado federal cassado . Pelo entendimento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ele não poderia ter deixado seu cargo de procurador da República enquanto estavam abertas sindicâncias para investigar sua atuação profissional. Essas sindicâncias podiam gerar processos administrativos disciplinares os quais, em caso de condenação, o tornariam inelegível. O ex-coordenador-geral da operação Lava Jato. Pelo entendimento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ele não poderia ter deixado seu cargo de procurador da República enquanto estavam abertas sindicâncias para investigar sua atuação profissional. Essas sindicâncias podiam gerar processos administrativos disciplinares os quais, em caso de condenação, o tornariam inelegível.

No entanto, a decisão do TSE apenas cassou o mandato sem determinar especificamente se ele estaria inelegível por oito anos. Com isso, Deltan lançou sua pré-candidatura à prefeitura de Curitiba. Quando questionado pela reportagem sobre a possibilidade de ter sua candidatura impugnada pela oposição, ele se mostrou confiante. “Nas eleições municipais, o Tribunal Superior Eleitoral, que foi quem cassou meu mandato não funciona, a instância revisora agora é o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que me deu ganho de causa na eleição anterior”, defendeu.

Convidado a avaliar qual foi o legado da Lava Jato uma década após seu início, considerando as anulações de provas e processos observadas ao longo dos últimos anos, Deltan enfatizou a possibilidade de mostrar que “é possível combater a corrupção”. A operação “trouxe o conhecimento, trouxe conscientização, trouxe o diagnóstico para que a gente possa aplicar tratamento (para o problema da corrupção). O problema no Brasil é que o tratamento não veio”, pontuou.