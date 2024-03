Deputados aprovam reajuste de 3,62% no magistério gaúcho

A Assembleia Legislativa aprovou, na tarde desta terça-feira (12), o projeto do governo Eduardo Leite (PSDB) que reajusta o salário do magistério em 3,62%, mesmo índice destinado em nível nacional. Protocolado em fevereiro, a proposta foi aprovada pelos deputados estaduais por 46 votos a 0. O texto agora retorna ao Palácio Piratini para sanção do governador.Com a aprovação, o piso da rede estadual de ensino passa a ser de R$ 4.580,59 para a classe A1. A revisão conta retroativamente, com o salário passando a valer desde 1° de janeiro. De acordo com o Tesouro gaúcho, estima-se um impacto financeiro aos cofres públicos de R$ 234 milhões ao ano.O acréscimo não tem repercussão sobre as parcelas autônomas, originadas de gratificações por funções exercidas, e quaisquer outras parcelas remuneratórias, absorvendo a parcela de irredutibilidade - aumentos gerados a partir dos extintos triênios -, fato criticado pela oposição.