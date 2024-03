Leite e Haddad debatem revisão do RRF em Brasília

Eduardo Leite (PSDB) teve nova audiência com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), para discutir a dívida do gaúcha com a União e outras questões fiscais do Rio Grande do Sul. Há expectativa de que nas próximas semanas se viabilize uma nova agenda conjunta com os estados do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud) Em Brasília, o governador), para discutir a dívida do gaúcha com a União e outras questões fiscais do Rio Grande do Sul. Há expectativa de que nas próximas semanas se viabilize uma nova, que teve sua décima reunião realizada em Porto Alegre na semana passada, quando um dos principais focos foi um novo acordo entre os estados devedores e o governo federal.

Recuperação Fiscal (RRF). Hoje, os estados pagam encargos iguais à Selic, que se dividem em juros de 4% anuais pagos dentro das prestações e o restante vai para o saldo devedor dos contratos, por meio do Coeficiente de Atualização Monetária (CAM). No caso do RS, só em 2023 a dívida teve aumento de R$ 10,4 bilhões Os estados pedem a alteração nos indexadores previstos no Regime de. Hoje, os estados pagam encargos iguais à Selic, que se dividem em juros de 4% anuais pagos dentro das prestações e o restante vai para o saldo devedor dos contratos, por meio do Coeficiente de Atualização Monetária (CAM). No caso do RS, só em 2023 a dívida tevepor conta dessa regra, segundo argumenta o Palácio Piratini.

adiantado a secretária estadual da Fazenda, Pricilla Santana O Estado entende que o CAM deve ser calculado exclusivamente a cada mês, sem considerar o histórico do IPCA e da Selic, que segue em patamares elevados (11,25%) e estaria inviabilizando o equilíbrio financeiro dos estados endividados, principalmente após a vigência da Lei Complementar Federal 194, que reduziu receitas. O Cosud defende a adoção de juros nominais de 3% ao ano como uma solução, conforme já havia, ainda no ano passado.

“Tivemos uma conversa muito positiva com o ministro Haddad. RS, Minas Gerais e Rio de Janeiro respondem por 27% do PIB nacional, mas enfrentam graves problemas fiscais por conta da dívida. É como se num carro, das quatro rodas, uma estivesse presa, porque esses estados têm problemas para fazer investimentos e manter serviços, o que é necessário para o desenvolvimento nacional”, explicou Leite, segundo nota enviada pela assessoria do Executivo.

“O ministro e o presidente têm consciência desse assunto e, passados os desafios do primeiro ano de governo, entendemos que podemos avançar. Esperamos uma medida arrojada do governo federal, mudando os encargos e a estrutura dos contratos, para resolvermos a questão da dívida também para o futuro”, completou o governador.

Outro ponto refere-se a propostas de alterações na própria legislação do RRF. A medida visa à ampliação do prazo de dispensa de requisitos de contratação de operações de crédito, mudanças no Teto de Gastos do RRF para excepcionalizar os investimentos públicos e previsão de mecanismo que permita crescimento real das despesas primárias em função do aumento da arrecadação.