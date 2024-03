Secretários municipais criticam atuação da CEEE Equatorial em CPI da Câmara

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga a atuação da CEEE Equatorial em Porto Alegre começou as sessões de oitivas nesta quinta-feira (07). Na ocasião, foram ouvidos os secretários municipais do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (SMAMUS), Germano Bremm, e de Serviços Urbanos (SMSUrb), Marcos Felipi Garcia.

Os depoimentos iniciaram por Marcos Felipi Garcia, da SMSUrb. De acordo com o secretário, o órgão priorizou a retirada de galhos e troncos de árvore nas vias principais da cidade, tendo demorado mais nas vias secundárias. Ele ainda alegou que sentiu “falta de funcionários da concessionária nos primeiros dias, inclusive recolhendo pequenos galhos” o que, de acordo com ele, atrasou o retorno da energia. A falta de especialização daqueles que foram colocados à disposição da Prefeitura foi confirmada por ele após questionamento da mesa diretora da CPI.

Outro ponto do depoimento de Garcia foram os problemas de comunicação entre a Prefeitura da Capital e a CEEE Equatorial. De acordo com ele,. Em resposta ao vereador Pablo Melo (MDB), ele ainda mencionou que, no terceiro dia após o temporal que, foi realizada uma reunião em que foi acordada a instalação de um telefone funcional de linha direta entre as partes.