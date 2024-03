Vilmar Zanchin deve assumir comando do MDB gaúcho

O MDB do Rio Grande do Sul convocou todos os membros de diretórios estaduais e municipais, titulares e suplentes, deputados e delegados para uma convenção que deve definir um novo presidente para o partido no Estado. O atual dirigente, Fábio Branco, deve deixar o cargo. Prefeito de Rio Grande, é esperado para concorrer à reeleição. Presidente da Assembleia Legislativa durante o ano de 2023, o deputado estadual Vilmar Zanchin deve assumir o comando da sigla.

Mesmo com a sucessão do partido ainda indefinida, a tendência é que Zanchin seja o novo presidente estadual do MDB. Ele foi o nome indicado pela bancada estadual, está construindo apoio e, por enquanto, é o único nome apresentado para a eleições na convenção, que será realizada em 23 de março, em Porto Alegre.

De certeza, até o momento, é que Branco não permanece no cargo. “Eu passo o bastão. Não fico. É a única coisa certa”, afirmou o atual mandatário do MDB gaúcho.

“Quem está conversando, se apresentou, foi o deputado Zanchin. Até então, ele está na construção. Está conversando com todo mundo. É a indicação da bancada estadual. Certo, não está, mas está se encaminhando para isso”, relatou o prefeito de Rio Grande.

Durante a convenção estadual, o foco é a recomposição do diretório. Serão eleitos, em votação, os membros titulares e suplentes do diretório estadual, do conselho de ética e disciplina partidária, dos delegados à convenção nacional, da comissão executiva estadual, dentre outros assuntos gerais.

O planejamento eleitoral deve ser retomado apenas quando o novo dirigente for efetivamente eleito e retomar os trabalhos já iniciados na gestão Fácio Branco. “A partir do novo presidente, com certeza a prioridade dele vai ser as eleições, como tem sido a nossa. Desde o ano passado fizemos vários encontros, pesquisas com todos municípios, mapeamos as cidades mais estratégicas, ou aquelas que a partir das pesquisas acreditamos que temos mais chance”, relatou o atual presidente estadual.

Naturalmente, a legenda pretende ter o maior número possível de candidatos em eleições majoritárias nos municípios gaúchos durante as eleições que ocorrem em outubro. “O desejo do partido é que tenha o maior número de candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores com chapa completa, mesmo seguindo a característica do MDB de respeitar os diretórios municipais a partir de suas concessões, compromissos e estratégias locais”, concluiu Branco.