Visita de Bolsonaro agita apoiadores na Expodireto Cotrijal

A visita do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) à Expodireto Cotrijal 2024, na tarde desta terça-feira (5), causou grande alvoroço no parque onde a feira de inovação e tecnologia acontece. Trazido por um grupo de comunicação da região do Planalto Médio, ele chegou por volta das 16h a Não-Me-Toque, depois de desembarcar no Aeroporto Lauro Kortz, em Passo Fundo, e ingressou no complexo por um acesso secundário de veículos.

No parque, percorreu alguns estandes, acompanhado por uma multidão de apoiadores, que se amontoava sobre tratores e outros equipamentos ou mesmo em qualquer espaço que representasse um fio de esperança para poder enxergar o ex-presidente. Mas a passagem de Bolsonaro pelo evento já provocava expectativa no público, identificado com o líder da extrema-direita, desde o começo da manhã. Bandeiras do Brasil, bonés, bandanas camisetas com imagens e pautas propagadas por ele e, inclusive, bandeiras de Israel, sinalizavam a expectativa pela vinda do político.

Pouco antes de chegar, o ex-presidente provocou corre-corre entre os milhares de seguidores, que não sabiam por onde ele iria ingressar no parque. A cada informação dos órgãos de segurança, as pessoas disparavam para todos os lados.

E, quando finalmente surgiu diante do público, junto à área de máquinas e implementos agrícolas, o entusiasmo foi grande. O ex-presidente acenava para as pessoas, que retribuíram com gritos de “mito”, “volta, Bolsonaro” e “Lula ladrão”. Era impossível caminhar entre a multidão. Homens, mulheres, jovens e crianças gritavam animados.

Bolsonaro esteve no prédio da administração da Cotrijal, onde foi recebido pelo presidente Nei Mânica, o vice, Enio Schroder, prefeitos da região e apoiadores políticos. Mas nenhuma informação sobre o que foi tratado no encontro foi divulgada pela organização da Expodireto, que assegurou não ter qualquer relação com a vinda do ex-presidente.