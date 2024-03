Melo vai entrar na Justiça contra telefônicas para corte de fios em Porto Alegre

A prefeitura de Porto Alegre deve entrar com uma ação na Justiça nos próximos dias contra companhias telefônicas que operam na Capital gaúcha. O motivo é a retirada de fios soltos, que não são mais utilizados para transmissão de dados. Segundo informou o prefeito Sebastião Melo (MDB) na manhã desta terça-feira (5), o Executivo deve ingressar com uma ação “nos próximos dias”.

“Nós estamos cortando fios, inclusive abrindo a possibilidade de contratação de novos eletricistas, mas a cidade tem 2,8 mil quilômetros de avenidas, ruas e becos. Imagina fazer com uma equipe pequena. Então estou entrando com ação na Justiça nos próximos dias contra as companhias telefônicas, que tinham a obrigação de fazer”, declarou o prefeito, em entrevista coletiva realizada antes do MenuPOA, evento promovido pela Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA).

De acordo com o emedebista, a Procuradoria-Geral do Municípios (PGM) elabora o documento, que está em fase avançada. “A Procuradoria (PGM) está bem adiantada nesse processo onde quero ver se a Justiça se sensibiliza de dizer o seguinte: vocês (empresas) colocaram os fios, ganharam muito dinheiro com isso e agora a conta fica para a prefeitura. Não. Vocês têm que retirar os fios que não usam mais. Esses fios que estamos cortando não têm mais serventia, não têm mais transmissão de dados. São fios soltos. Talvez possamos ter um avanço, se a Justiça entender que realmente quem ganhou dinheiro e quem colocou os fios tem o dever de dar o destino final”, disse Melo.

O prefeito também comentou sobre o acordo que está sendo costurado com a CEEE Equatorial sobre a poda de árvores localizadas próxima à rede elétrica de alta tensão. “Antes a CEEE não podava. Depois do temporal, começou a podar. Mas ela não está dando destino. Vai lá, poda as árvores, bota no meio da rua e a prefeitura tem que sair correndo. Temos um acordo que está tabulado. Pode sair ou não. Mas esa conta não vai cair na prefeitura — ou fazemos acordo, ou vai sair na Justiça”, afirmou.