Deputados do RS defendem BM após acusação de racismo

acusação de racismo caso do motoboy negro atacado com faca por homem branco defendendo a Brigada Militar (BM) do Rio Grande do Sul. O manifesto considera "difamatórias, injuriosas, pejorativas e imprudentes" as "declarações de líderes política contra" a BM. Apósenvolvendo, mais de 20 deputados estaduais do Rio Grande do Sul assinaram uma Moção de Desagravo(BM) do Rio Grande do Sul. O manifesto considera "difamatórias, injuriosas, pejorativas e imprudentes" as "declarações de líderes política contra" a BM.

A moção será enviada ao governador do Estado, Eduardo Leite (PSDB), e ao comandante-geral da Brigada, coronel Cláudio Feoli. "Vimos a público, por meio desta Moção, expressar nossa indignação diante das recentes manifestações precipitadas e difamatórias proferidas por agentes políticos do Rio Grande do Sul, atingindo injustamente a honra e a reputação da respeitável Brigada Militar", diz o documento.

LEIA TAMBÉM: Polícia Civil indicia motoboy e idoso envolvidos em briga no bairro Rio Branco

Redigida pelo deputados Marcus Vinícius (PP), a moção defende a legitimidade das abordagens policiais e compromisso com o Estado de Direito, a condução "rigorosa e imparcial da sindicância interna que evidenciou a ausência de qualquer conduta racista durante a abordagem", enalteceu as atividades da Brigada, repudia a "antecipação de juízo" de autoridades, incluindo o Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania Silvio Almeida, faz um apelo em favor da preservação da integridade das instituições e apela para a contextualização dos episódio.

"A Assembleia Legislativa precisa demonstrar solidariedade institucional. As declarações proferidas no Parlamento não foram diretamente aos policiais em ação. Todas as falas se dirigiram de modo amplo à condição da BM como corporação, atribuindo a ela caráter racista no seu trabalho, questões que não condizem com a verdade", disse o parlamentar Marcus Vinícius.

A moção gerou reação da bancada negra na tribuna do Parlamento. "É um equívoco o desagravo. A BM não foi em momento algum atacada enquanto instituição, foi questionada enquanto instituição. A Assembleia, enquanto instituição, é questionada o tempo todo. Não há instituição que seja inquestionável, não deva respostas ao povo", rebateu a deputada Laura Sito (PT), em entrevista.

Ela também questiona declarações do comandante-geral da Brigada. "Feoli atacou lideranças políticas, chamando de canalhas. A fala dele demonstra o problema na instituição. Disse que os policiais militares, ao chegarem na cena, não conseguiram identificar quem os tinha chamado e detiveram o Everton (homem negro) para apaziguar os ânimos. É aí que mora o racismo estrutural. É um completo equívoco o resultado final do inquérito", afirmou a deputada.