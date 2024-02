Evento na Câmara de Porto Alegre relembra 60 anos da Ditadura Militar

Será realizado nesta terça-feira (27), às 19h, um ato promovido pelo vereador de Porto Alegre Pedro Ruas (PSOL) marcará o início de uma série de eventos que relembrarão os 60 anos do início da Ditadura Militar no Brasil. O encontro acontecerá no Plenário Otávio Rocha da Câmara Municipal da Capital.

Na ocasião, será relembrado o desaparecimento do estudante e militante Cilon Brum, que atuou na Guerrilha do Araguaia. Ele foi dado como morto em um documento de 1974. No entanto, seus restos mortais nunca foram entregues à família, que possui uma sepultura no cemitério de São Sepé para ele. O irmão do desaparecido, Lino Brum, estará presente no evento.

Além do vereador Ruas e de Brum, estarão à frente dos atos organizados na programação a Associação dos Ex-Presos e Perseguidos Políticos (AEPPP) e o Movimento de Justiça e Direitos Humanos (MJDH).

O golpe militar ocorreu a partir da madrugada de 31 de março para 1º de abril, com a deposição do então presidente João Goulart. A ditadura vigorou durante 21 anos no País, tendo seu fim oficial em março de 1985. A data antecipada do evento foi escolhida por ser a que consta no atestado de óbito de Cilon Brum.