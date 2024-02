Helicóptero com vice-governador do RS faz pouso preventivo

O vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza (MDB), fez postagem neste sábado (24), em sua conta do X, antigo Twitter, para tranquilizar sobre o pouso preventivo que o helicóptero em que viajava teve de fazer no interior gaúcho.

Segundo nota do governo, o vice-governador, equipe e tripulantes se deslocavam, na tarde dessa sexta-feira (23) de agenda em Ibirubá, na região central, quando o voo teve de ser interrompido "por ação preventiva do piloto". Souza fez visita ao hospital da Comunidade Annes Dias, em Ibirubá.

Na nota, a assessoria de Souza esclarece que a medida foi adotada "após indicação técnica do sistema elétrico da aeronave". "O pouso ocorreu às margens da rodovia ERS-332, entre Espumoso e Soledade, e todos os passageiros saíram em segurança", detalha a nota.

Segundo o gabinete do vice-governador, Souza e equipe voltam de carro para Porto Alegre. Após "inspeção inicial", o helicóptero retornou à Capital para ser submetido à avaliação técnica.



"Aos amigos que mandam mensagens com preocupação, informo que estou bem, em segurança, assim como minha equipe e pilotos. O episódio no ar, assim como o pouso, foi muito breve, sem nenhum transtorno maior para os tripulantes e passageiros", descreveu Souza na rede X.