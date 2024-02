Vereador de Porto Alegre João Bosco Vaz abandona a carreira política

O vereador João Bosco Vaz (PDT), 67 anos, anunciou nesta quinta-feira (22) que decidiu abandonar a carreira política. O parlamentar não vai concorrer na eleição municipal deste ano em Porto Alegre e afirma que, com a polarização entre a direita e a esquerda, não há mais espaço para quem se considera de centro. "Porto Alegre tem muitos problemas e muitas soluções passam pelos vereadores, mas hoje os parlamentares só debatem Lula e Bolsonaro, e sempre tem moção de apoio ou de repúdio para votar numa briga ideológica", destaca.

Esse ano, João Bosco Vaz completa 35 anos de Câmara Municipal em sete mandatos. Iniciou a vida parlamentar em 1989 como 1º suplente. Na década de 1990 fez um mandato como suplente, dois anos no lugar do Dilamar Machado e dois anos no lugar do Pedro Ruas, que foram ser secretários. Também foi secretário de Esportes e secretário Especializado da Copa.

Bosco emendou cinco mandatos titulares consecutivos e, com a morte de Mauro Zacher em 2021, o vereador assumiu o sétimo mandato. Sobre o processo eleitoral, Bosco afirma que o resultado nominal dos votos não significa a garantia de uma vaga. "Em 2020, fiz mais votos do que cinco vereadores que se elegeram, mas o PDT não alcançou o coeficiente necessário e perdeu a minha cadeira", explica. Mesmo não concorrendo em 2024, Bosco tem diversos convites para trocar de partido. "Vou cumprir meu mandato até o fim pelo PDT, depois vou ver o que fazer. Quero seguir fazendo política", acrescenta.