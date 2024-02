Projeto deverá monitorar problemas psicológicos em Porto Alegre

Foi aprovado, na sessão desta quarta-feira (22) da Câmara Municipal de Porto Alegre, o projeto de lei que cria o programa ObservaPOA - PSI, para compilar dados sobre saúde mental na Capital gaúcha. O principal objetivo da proposta é monitorar dados sobre os problemas que mais acometem os cidadãos porto alegrenses, com a possibilidade de identificar, ainda, os bairros mais afetados por cada doença.

“O site ObservaPOA já existe, o que queremos é acrescentar informações psiquiátricas nele. São dados que os postos de saúde e os Centros de Atendimento Psicossocial (CAPS) já possuem, só precisam ser reunidos. E os dados pessoais, como o nome dos pacientes, não serão compartilhados”, explicou a vereadora Tanise Sabino (PRD), autora do projeto.

De acordo com a parlamentar, a disponibilização desses dados, que serão atualizados semestralmente, contribuirá tanto para pesquisas acadêmicas como para a criação de políticas públicas voltadas à saúde mental. Após ter visitado os diferentes CAPS da Capital, Tanise concluiu que existem diferenças nos problemas psicológicos de cada bairro: “nos bairros mais familiares é possível ver bastante problema de abuso de álcool e de drogas em bares, por exemplo”, pontuou.

Esse é o segundo projeto aprovado por Tanise que busca compilar dados sobre questões psicológicas. Na última semana, também foi aprovado o projeto de lei que institui o Cadastro Único de pessoas autistas em Porto Alegre, cujo objetivo é identificar e monitorar pessoas com transtorno do espectro autista na Capital.

De acordo com a vereadora, Porto Alegre receberá recursos federais por meio do Ministério da Saúde para a construção de mais um CAPS na comunidade do Morro Santana. Tanise espera que, com a divulgação dos dados de problemas psiquiátricos por meio do ObservaPOA, ações como essa possam ser ainda mais efetivas.