Treze deputados gaúchos assinam pedido de impeachment de Lula

A motivação para o pedido, encabeçada pela bolsonarista Carla Zambelli (PL-SP), foi a declaração de Lula que comparou a operação militar de Israel na Faixa de Gaza ao Holocausto perpetrado por Adolf Hitler na Europa durante a Segunda Guerra Mundial, que vitimou 6 milhões de judeus em seis anos. A incursão israelense em Gaza, iniciada após um ataque terrorista do Hamas que matou 1.200 pessoas em 7 de outubro passado, já vitimou quase 30 mil palestinos, a maioria mulheres e crianças.

Numericamente, segundo levantamento feito pelo Jornal do Comércio com base em dados coletados pela Agência Estado, o volume de adesões gaúchas ao pedido de Zambelli é o segundo maior dentre as bancadas federais – o Rio Grande do Sul está somente atrás de São Paulo, com 18 assinaturas. A maior parte dos apoios vem de partidos de oposição, como PL, PSDB, PP, Cidadania e Novo; dos independentes, há votos do MDB e do Cidadania; e nenhum voto de partidos da base.

Já proporcionalmente, o RS fica no 4º lugar: 41,9% da bancada de 31 deputados federais gaúchos. À sua frente, estão Santa Catarina, com 43,7% da bancada favorável ao impeachment de Lula; Rondônia, com 50% da bancada; e Mato Grosso, onde 62,5% dos deputados aderiram. Das 27 Unidades da Federação, somente o Piauí, que tem 10 cadeiras da Câmara dos Deputados, não teve nenhuma assinatura.

Já regionalmente, a maior proporção de deputados fica com a Região Centro-Oeste, com 37,1% favoráveis a um impeachment de Lula; o Sul vem em 2º, com 36,3%; o Norte em 3º, com 23,9%; o Sudeste fica em 4º, com 22,4%; e o Nordeste em 5º, com a menor fatia: 12,8%.

Confira os deputados federais gaúchos que assinam o pedido de impeachment do presidente Lula