Lewandowski: 'Fuga é problema localizado e não afeta o sistema prisional'

fuga de dois detentos da penitenciária federal de Mossoró O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, disse neste domingo (18) que a(RN) é pontual e não afeta a segurança do sistema. Ele deu as declarações na cidade, ao lado da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT).

"É um problema que, tenho que dizer, não afeta em hipótese nenhuma a segurança das cinco unidades prisionais federais. É um problema localizado e que será superado em breve com a colaboração de todos", declarou o ministro.

Ele também deixou claro que sua ida a Mossoró é um gesto político para demonstrar empenho do governo federal na recaptura desses criminosos. "A minha presença aqui é antes de mais nada para mostrar que o governo federal está presente, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está aqui também", disse Lewandowski.

O ministro disse que o governo prestigia as autoridades locais. Afirmou que está cultivando diálogos e trabalhando nas buscas pelos fugitivos. Segundo ele, há conversas com todos os envolvidos nas buscas para fazer um "apanhado geral" da situação e superar as dificuldades.

De acordo com ele, a viagem foi a convite da governadora Fátima Bezerra. O ministro também disse que há medidas a serem tomadas para curto, médio e longo prazo, mas não deu detalhes.

A fuga é politicamente sensível porque é a primeira da história do sistema federal. O presidente Lula disse mais cedo que possivelmente houve conivência de pessoas dentro da unidade para que os presos escapassem.

Bezerra afirmou que o momento é de união federativa. Ela disse que o governo do Rio Grande do Norte e o federal estão disponibilizando efetivo policial para realizar as buscas dos fugitivos.

A governadora argumentou que, apesar de o presídio ser uma unidade do governo federal, é preciso união para que os criminosos voltem à prisão. "É muito importante a presença do ministro da Justiça em nosso Estado. Nosso foco é na captura dos fugitivos, isso não é um favor, é um dever. Somos um sistema único de segurança pública", afirmou Bezerra.

A governadora do Rio Grande do Norte aproveitou para elogiar o secretário Nacional de Políticas Penais do ministério, André Garcia, e dizer que os trabalhos estão sendo muito bem coordenados. "Momento é de cooperação e de união federativa. Os trabalhos estão sendo muito bem coordenados e, em breve, os fugitivos voltarão para onde nunca deveriam ter saído", repetiu Bezerra.