Telegram volta a ser usado para convocações políticas

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltaram a usar o Telegram para chamar a atenção de pessoas para participarem do ato em defesa do ex-presidente na Avenida Paulista, no dia 25 de fevereiro. A estratégia consiste na divulgação de conteúdos, vaquinhas e caravanas para a manifestação.

Usuários voltaram a compartilhar, por exemplo, a crença de uma paralisação geral por caminhoneiros, motociclistas e empresários do agronegócio. Levantamento feito pelo Laboratório de Humanidades Digitais (LAB-HD) da Universidade Federal da Bahia (UFBA) com apoio do InternetLab contabilizou, aplicativo de mensagens, que envolvem menções relativas ao 25 de fevereiro.Entre as mensagens,, líderes religiosos e instituições são mencionados 35 vezes e o Supremo Tribunal Federal e os ministros são mencionados 15 vezes."O presidente Bolsonaro está dando um recado: estamos a 11 dias do maior evento de democracia e resgate aos movimentos patrióticos como os 70 dias nos quartéis. Eu estava lá e vocês?", diz uma das mensagens, que circulou em 16 dos grupos monitorados. "Vamos atender o chamado dele para o dia 25/02/2024 às 15h na Avenida Paulista. Não esqueçam quem é o governador de SP que certamente o dará todo o apoio necessário."A convocação de Bolsonaro no Instagram é a 12ª publicação do ex-presidente com mais engajamento nos últimos 365 dias, segundo a agência Bites, empresa de análise de dados. Foram aproximadamente 1,4 milhão de reações (a soma de curtidas, compartilhamentos e comentários). O vídeo foi visto 14,4 milhões de vezes.A última vez que Lula teve tal repercussão em seu perfil na rede foi em 4 de novembro, quando falou do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)."Isso mostra uma força do ex-presidente como há alguns meses não se via. É um sinal de que a mobilização para o ato está com bastante força nesses primeiros dias desde a convocação, o que deve ser motivo de preocupação para o governo e para o STF", diz André Eler, diretor adjunto da Bites.