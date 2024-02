Michelle cancela turnê nos EUA após Bolsonaro ser alvo de operação da PF

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro cancelou uma turnê que iria fazer por igrejas evangélicas dos Estados Unidos após o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) ser alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) na quinta (8). Em um primeiro instante a agenda de Michelle no exterior, que seria feita com a senadora Damares Alves (Republicanos) havia sido mantida.



Michelle iria participar da turnê chamada "Encontro de Mulheres Protagonistas" entre esta segunda, 12, e a sexta-feira, 16. A ex-primeira-dama iria palestrar em igrejas de Orlando e Pompano Beach, na Flórida, Atlanta, na Geórgia, e Boston, em Massachusetts.

A informação do cancelamento por parte de Michelle foi dada por Damares, que ainda vai participar da turnê. A senadora disse que a ex-primeira-dama não viajou para os EUA por conta do que "está acontecendo no Brasil".



"Estou em Miami me preparando para os eventos Mulheres Protagonistas. Claro, a nossa ex-primeira-dama não pode vir. Todos estão acompanhando o que está acontecendo no Brasil. Era mais fácil para mim ter ficado lá. O meu DF também está passando por grandes problemas nestes dias (em referência às fortes chuvas que atingiram a capital do País nesta semana), mas eu decidi vir, porque é neste momento que nós precisamos fortalecer o movimento conservador no Brasil e fora do País", disse Damares no perfil oficial do evento no Instagram.



No dia em que a operação da PF foi deflagrada, o Estadão procurou a assessoria de Damares, que confirmou que a agenda com Michelle estava "mantida e sem alterações". A reportagem procurou a assessoria da ex-primeira-dama, mas não obteve retorno.



A operação, denominada Tempus Veritatis, cumpriu 33 mandados de busca e apreensão, além de quatro mandados de prisão preventiva e 48 medidas cautelares diversas da prisão. Bolsonaro teve o seu passaporte apreendido e está proibido de deixar o País.



A investigação apura a existência de uma organização criminosa responsável por atuar em tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. Michelle não foi alvo da investigação.



Em entrevista à Coluna do Estadão na quinta, Bolsonaro afirmou que não tinha tido acesso aos autos da investigação e sugeriu que a ação da PF era uma perseguição. "Não tenho acesso ao que é, qual o motivo da busca e apreensão e o que está sendo investigado. (...) Me perseguem o tempo todo", disse.



Os eventos cuja participação de Michelle foi cancelada cobraram ingressos com preço variado entre US$ 45 e US$ 95, ou R$ 225 a R$ 474 na cotação atual da moeda americana. Além do ticket, também foram cobrados entre US$ 8 a US$ 15 em impostos, o equivalente a R$ 75 no valor mais alto.



Quem pagasse o valor mais caro teria o direito de uma entrada antecipada, um livro de Damares e um "meet and greet", onde o pagante pode conhecer Michelle e Damares e tirar fotos com elas.