Coronel do Exército alvo de investigação sobre golpe retorna dos EUA e é preso em Brasília

O coronel do Exército Bernardo Romão Corrêa Neto, um dos alvos dos mandados do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes na operação da Polícia Federal deflagrada na quinta-feira (8), foi preso na madrugada deste domingo (11) ao desembarcar em Brasília. Ele estava em missão nos Estados Unidos prevista para durar até 2025.

Corrêa Neto está preso no Batalhão da Guarda Presidencial e passou por audiência de custódia às 11h. A informação foi divulgada inicialmente pelo site G1 e confirmada pela Folha de S.Paulo.

Na audiência de custódia, o preso é ouvido por um juiz para que sejam avaliadas eventuais ilegalidades na prisão.

Corrêa foi alvo de prisão após a Polícia Federal encontrar mensagens trocadas com Mauro Cid, que foi ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), sob suspeita de participarem da preparação para a tentativa de um golpe de Estado. Ele falava com Cid sobre o planejamento e os desdobramentos da minuta do golpe.

Os outros alvos de mandados de prisão já estão presos e passaram por audiências de custódia na sexta-feira (9). São os militares Marcelo Câmara e Rafael Martins, o Joe. Câmara foi ouvido no Batalhão da Guarda Presidencial e Martins no Comando da Artilharia Divisionária da Divisão do Exército. Também houve a audiência de Filipe Martins, que foi assessor para assuntos internacionais de Bolsonaro. Ele foi escutado na sede da Polícia Federal do Paraná.

Além deles, também foi preso o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, em flagrante, por posse ilegal de arma e também pela posse de uma pepita de ouro. Moraes concedeu liberdade provisória a Valdemar neste sábado (10).

Moraes levou em conta argumentos da PGR (Procuradoria-Geral da República) pela liberdade provisória do investigado. O magistrado considerou ainda o fato de que o político tem idade avançada, 74 anos, e afirmou que o caso não envolveu violência ou grave ameaça.